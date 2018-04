De Jeugd Van Tegenwoordig vernielt de gouden plaat van Dotan MVO

20 april 2018

06u23

Bron: één 0 Muziek 'Leuk', zo heet het nieuwe album van De Jeugd Van Tegenwoordig. Maar wat vindt De Jeugd eigenlijk leuk? Het trollenleger van Dotan dus niet, zo blijkt. Daarom sloegen ze dan ook zijn gouden plaat kapot.

De Nederlandse band speelde eergisteren nog in Gent, gisteren in Leuven. Faberyayo, Vjeze Fur en Willie Wartaal sprongen - tussen de concerten door - even binnen bij Studio Brussel. Voor een filmpje gaf het trio hun mening (Leuk of niet leuk) over onderwerpen als Goedele Liekens, mom jeans en ananas op een pizza. Toen ze het over Dotan mochten hebben, en zijn gouden plaat in hun handen kregen, liep het helemaal mis. Vjeze Fur brak de plaat in stukken en gooide de restanten weg. Willie Wartaal vulde aan: “Hé Dotan, misschien moet je muziek maken die mensen écht leuk vinden?”

Daarmee reageert De Jeugd Van Tegenwoordig op de hetze rond Dotan die de voorbije jaren fake accounts liet creëren om zichzelf op sociale media als zanger én persoon op te hemelen.