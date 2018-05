De Jeugd Van Tegenwoordig brengt ode aan de glasbak, en dat klinkt precies zoals je zou denken MVO

17 mei 2018

11u21 0 Muziek De Jeugd van Tegenwoordig heeft donderdag een nieuwe track gelanceerd ter ere van het veertigjarig bestaan van de glasbak. "Een tijdloos monument aan de vergankelijkheid van het bestaan", aldus Pepijn Lanen (Faberyayo) van De Jeugd van Tegenwoordig.

Tegelijkertijd met de single is ook een bijbehorende video uitgebracht, die door het Belgische productiehuis ADULT is geproduceerd. De clip gebruikt glasgerinkel als rode draad en Faberyayo, Willie Wartaal en Vieze Fur zijn al dansend in een glasbak te zien.

Het nummer heet Scherven brengen geluk en staat niet op het in februari uitgebrachte album 'Luek'.