De Eregalerij van de Lage Landen brengt ode aan de schrijvers achter K3 MVO

13 februari 2019

12u40 0 Muziek Radio 2 en Sabam for Culture brengen - naar aanleiding van 20 jaar K3 - op de Eregalerij van de Lage Landen een ode aan Miguel Wiels, Peter Gillis en Alain Vande Putte, de muzikale genieën achter K3.

Het jaarlijkse feest voor een leven vol muziek wordt dit jaar een Eregalerij van de Lage Landen. Deze speciale editie komt er naar aanleiding van de Expo ‘Lang leve de muziek! - 60 jaar liedjes uit de Lage Landen’ die nog tot en met 9 juni loopt in de Sint-Pietersabdij in Gent.

Eerder al werd bekendgemaakt dat ​zanger/componist Guido Belcanto en zanger/componist Henny Vrienten dit jaar worden opgenomen in de Eregalerij voor een Leven Vol Muziek. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan Axelle Red, liedschrijfster Mary Boduin en auteur-componist Stefaan Fernande.

Miguel Wiels, Peter Gillis en Alain Vande Putte

Het trio Miguel Wiels, Peter Gillis en Alain Vande Putte is onlosmakelijk verbonden met dat andere bekende trio: K3. ‘Heyah mama’ was de start van de samenwerking tussen de drie heren en de drie dames. Het nummer werd onmiddellijk een hit, stond dertig weken in de Vlaamse Top Tien en haalde driemaal goud.

Alain Vandeputte leerde het vak van liedjesschrijver in Londen. Het zijn Alains woorden en zijn zinnen die door zoveel mensen uit volle borst worden meegezongen. Hij probeert de nummers diepgang te geven zodat ze veel verschillende generaties aanspreken, jong én oud.

Peter Gillis en Alain Vandeputte startten in 1985 samen Top Studio op in Gent. Miguel Wiels kwam erbij in 1996. Die studio is dé plek waar alle liedjes van K3 opgenomen worden, maar er kwamen in de loop der jaren ook veel anderen artiesten opnemen, zoals Isabelle A, Dinky Toys, Opium en Niels Destadsbader.

Popmuziek voor alle leeftijden

Het trio schrijft ongeveer dertig liedjes per jaar voor K3, waar ze er dan twaalf van overhouden voor een nieuw album. De lat ligt hoog, want zoals Miguel Wiels het zegt: “Wij schrijven geen kinderliedjes. Wij schrijven popmuziek die niet alleen voor kinderen, maar voor alle leeftijden toegankelijk is. En dat is de kracht van de liedjes.”

De Eregalerij van de Lage Landen: op donderdag 21 maart 2019 in Kursaal Oostende.