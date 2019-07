De dj-carrière van Victor uit ‘Blind Getrouwd’ loopt als een trein IDR

02 juli 2019

00u00 0 Muziek In het laatste seizoen van 'Blind Getrouwd' was al duidelijk dat Victor (30) graag een feestje bouwt. Geen verrassing dus dat hij al jaren deel uitmaakt van dj-duo Studio Vibe. Sinds hij een bekend gezicht werd, schoot het aantal boekingen de hoogte in.

Waren ze vroeger enkel een fenomeen in de buurt van Arendonk, dan rijden de heren nu heel Vlaanderen af. "De meeste aanvragen komen nog steeds uit de Kempen, maar ook in de rest van het land is er interesse", legt Victors kompaan Benjey uit. "Heel tof, natuurlijk. Al beleefden we afgelopen zaterdag waarschijnlijk een van dé hoogtepunten uit onze carrière. Toen stonden we op het Sunrise Festival in de Lilse Bergen. We hebben daar letterlijk en figuurlijk het podium afgebroken. (lacht)"

Al beseffen ze goed genoeg dat ze dat succes deels te danken hebben aan 'Blind Getrouwd'. "Door ons nummer 'Arendonk' op mijn trouwfeest te spelen, kregen we inderdaad extra aandacht", zegt Victor. "Ondertussen haalde de clip op YouTube al bijna 150.000 views." Dat succes is ook platenfirma CNR niet ontgaan, want 'Arendonk' staat op de gloednieuwe 'Mweieihhh'-compilatie van het label. "Heel cool. Het is de allereerste keer dat een nummer van ons op cd wordt uitgebracht. Dit mag je gerust een mijlpaal noemen.

