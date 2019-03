De comeback van Jonas Brothers lijkt een groot succes, en daar is vooral oudste broer Kevin blij mee SD

12 maart 2019

16u30

Bron: HollywoodLife 0 Muziek Op 1 maart brachten Jonas Brothers na zes jaar hun eerste single ‘Sucker’ uit, en de warme en lovende reacties bleven niet uit. Vooral oudere broer Kevin (31) lijkt blij met het succes.

‘Sucker’ doet het goed in de hitparades. In de prestigieuze Billboard Hot 100 Chart staat het nummer op de hoogste positie - meteen ook het eerste nummer van Jonas Brothers dat de nummer 1 haalt - en bij ons kwam het op de zeventiende plaats de Ultratop binnen geduikeld. Reacties zijn overwegend positief, en daar is vooral oudere broer Kevin blij mee, zo blijkt.

“Kevin heeft een meer privaat leven geleid dan de anderen, want het was erg belangrijk voor hem en zijn vrouw Danielle om een familie te beginnen", vertelt een bron aan HollywoodLife. “Voor hem is dit alles zo surreëel en hij is zo gelukkig. Kevin was diegene die de reünie in gang zette. Hij maakt geweldig veel plezier nu hij terug op het podium staat en hij is zo blij dat zijn Danielle hem daarin steunt. Hij is zelf ook erg aanmoedigend en schept constant op over de juwelenlijn van Danielle. Hij is echt een trotse echtgenoot.” Maar het is toch vooral de reünie die hem momenteel blij maakt, vertelt de bron. “Kevin droomde al lang over deze reünie en dat hij terug op het podium zou kunnen staan. Hij blijft maar aan iedereen vertellen hoe blij hij hiervan wordt.” En dat geluk kan nog even blijven duren. “Jonas Brothers zijn echt blij en opgelucht dat hun fans zo opgewonden zijn dat ze terug bij elkaar zijn. Ze hebben dan ook al plannen gemaakt om nieuwe muziek uit te brengen.”

Kevin was de enige Jonas die na de breuk in 2013 geen eigen muzikale carrière nastreefde. Nick (26) had een solocarrière en Joe (29) richtte de groep DNCE op. Kevin trouwde in 2009 met Danielle en kreeg twee kinderen met haar: Alena (5) en Valentina (2).