De Callboys live aan het werk met hun nieuwe muziekgroep ‘Belga’ MVO

16 september 2019

De Callboys zijn sinds enkele weken terug met een tweede reeks. Maar de boys houden het dit keer niet alleen bij televisie. Ze brengen een muzikale spin-off met hun liveband, Belga.

De muziek is geïnspireerd op de funky soundtrack van de tv-reeks. De band bestaat uit het kruim van het Belgische muziekwereldje, met muzikanten zoals Marc Bonne (drums), Jo Hermans (trompet) en Mauro Pawlowski (gitaar). Maar de show wordt zeker ook gestolen door de acteurs van Callboys zelf. Bart Hollanders (Randy Paret) en Rik Verheye (Jeremy Vleugels) zorgen voor de vocals en regisseur Jan Eelen speelt gitaar. De Callboysband zagen we deze avond live aan het werk in ‘Vandaag’.