De beste muziek en boeken van 2017 volgens Barack Obama

Bron: Twitter, Pitchfork, Time 1 Photo News Barack Obama begin december vorig jaar in Parijs. Muziek De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft een traditie voortgezet die hij tijdens zijn presidentschap begon: het delen van zijn favoriete muziek én boeken van het afgelopen jaar.

“Met wat extra tijd dit jaar, wilde ik nu graag de boeken en liedjes delen die me het meeste plezier brachten. Van de liedjes die me aan het dansen kregen tot de verhalen die me inspireerden, hier is mijn lijstje voor 2017: ik hoop dat je ervan geniet en ik wens je een gezond en gelukkig nieuwjaar!", klinkt het op de Facebookpagina van de oud-president.

Tijdens zijn presidentschap werd al duidelijk dat Barack Obama een behoorlijke playlist in elkaar kan zetten. Ook nu bewijst hij eens te meer dat hij zijn dochter Malia, van wie wel eens gefluisterd wordt dat ze haar vaders muziek selecteert, niet nodig heeft: SZA, Frank Ocean, The National, Travis Scott, J Balvin, Kendrick Lamar, JAY-Z, Harry Styles en nog veel meer artiesten komen dit jaar op het ongenummerde lijstje voor.

Favoriete boeken

Onder Obama’s favoriete boeken vallen ‘The Power’ van Naomi Alderman, ‘Grant’ van Ron Chernow, 'Poverty and Profit in the American City' van Matthew Desmond, ‘Evicted ‘Janesville: An American Story’ van Amy Goldstein, ‘Exit West’ van Mohsin Hamid, ‘Five-Carat Soul’ van James McBride, ‘Anything Is Possible’ van Elizabeth Strout, ‘Dying: A Memoir’ van Cory Taylor, ‘A Gentleman in Moscow’ van Amor Towles en ‘Sing, Unburied, Sing’ van Jesmyn Ward.

Als bonus gaf hij nog de basketbalboeken ‘Coach Wooden and Me’ van Kareem Abdul-Jabbar en ‘Basketball (and Other Things)' van Shea Serrano mee. Die laatste wist duidelijk niet hoe hij het had toen hij de aanbeveling van Obama zag:

Beluister hier de (bijna volledige) lijst van liedjes favoriete Barack Obama, die Pitchfork in een handige playlist zette:

De volledige lijst die Barack Obama op Facebook deelde:

Op Twitter wordt de keuze van de president goed ontvangen.

