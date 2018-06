De Belgische supporter smaakt geen enkel WK-lied: nummers doen het barslecht in de hitlijsten DBJ

28 juni 2018

11u37

Bron: Eigen berichtgeving 2 Muziek Het WK leeft en de Rode Duivels nog meer, maar in de hitparades blijft het akelig stil. Slechts één WK-lied staat er in de ultratop 50, in de Vlaamse top 50 zijn het er drie.

Toen de Brusselse rapper Damso zijn WK-lied wegens vrouwonvriendelijke teksten opnieuw mocht opbergen, schoten de alternatieven als paddestoelen uit de grond. Natalia, Tom Waes en Patje Krimson waagden hun kans, maar ook mindere goden als Johan Veugeleurs, Gigi en The Mighty Moustaches deden een gooi naar eeuwige roem.

Zonder resultaat, zo blijkt, want de Belgische supporter kan geen een van de tientallen WK-nummers smaken. Ondanks een WK dat op volle toeren draait en een swingend nationaal elftal staat er slechts één nummer in de Ultratop 50. DJ Yolotanker met zijn 'Dance With the Devils' kwam afgelopen week binnen op een wel erg bescheiden 49ste plaats in de Ultratop 50. De positie in de Ultratop wordt bepaald door singleverkoop, downloads, airplay op de radio en streamingcijfers.

Vlaamse ultratop

Ook in de Vlaamse ultratop 50 is de oogst van WK-liedjes erg mager. DJ Yolotanker, die zijn lied maakte in opdracht van Studio Brussel, staat het hoogst genoteerd op een vierde plaats, maar voor de rest staan er in de lijst slechts twee andere WK-nummers. Tom Waes prijkt met zijn 'Dva vodka' op een tiende plaats, Steve Tielens kwam binnen op een 46ste plaats met zijn dancenummer 'Come on Belgium'.

Een bittere pil dus voor Natalia, Patje Krimson en andere Helmut Lotti's die de WK-trein waarop ze wilden springen aan hen voorbij zagen gaan. En Damso? Die lijkt voorlopig als laatste te lachen. Zijn album 'Lithopédion', dat op 15 juni uitkwam, is een ware hit op Spoity en werd al meer dan 30 miljoen (!) keer gestreamd.

Luister in onderstaande playlist nog een keer naar de Belgische WK-liedjes.