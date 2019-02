De Backstreet Boys zijn... euh... back: na 18 jaar opnieuw op nummer 1 in Amerikaanse hitlijsten SD

04 februari 2019

10u00

Bron: Billboard 0 Muziek De comeback van een van dé boybands uit de jaren negentig, Backstreet Boys, blijkt erg succesvol. Het nieuwe album, ‘DNA’, slaagde erin om de eerste plaats in de Billboard 200 te veroveren, een van de belangrijkste Amerikaanse hitlijsten.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar Nick, Brian, Howie, Kevin en AJ van Backstreet Boys hebben na 18 jaar en 2 maanden met hun nieuwe album ‘DNA’ weer een eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst Billboard 200 veroverd. De laatste keer dat ze daarin slaagden, was in december 2000. Toen kampeerde hun album ‘Black & Blue’ twee weken lang bovenaan de Billboard 200. ‘DNA’ werd op 25 januari uitgebracht, en ging al meteen 234.000 keer over de toonbank in de Verenigde Staten. In dat cijfer zitten zowel de fysieke verkoop, als de streaming en download van het album.

Aan die eerste plaats van de Backstreet Boys zijn ook enkele fijne weetjes verbonden. Zo is de achttien jaar en twee maanden die tussen ‘Black & Blue’ en ‘DNA’ zit, de tweede langste periode tussen twee nummer 1-albums, sinds Paul McCartney. Die bracht vorig jaar zijn nummer 1-plaat ‘Egypt Station’ uit, 36 jaar, 3 maanden en 10 dagen na de eerste plaats van ‘Tug of War’. ‘DNA’ is ook Backstreet Boys’ tiende top 10-album, en hun beste verkoopweek sinds 2005. In 2005 wisten ze nog 291.000 exemplaren van ‘Never Gone’ te verkopen.

Op woensdag 22 mei staan Backstreet Boys in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar.