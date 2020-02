De 5 meest memorabele Super Bowl halftime-show optredens LV

02 februari 2020

11u28 2 Muziek Het is ondertussen wereldwijd een bekend gegeven geworden: de Super Bowl halftime-show. Vanavond staan Jennifer Lopez en Shakira op het podium voor meer dan 100 miljoen mensen wereldwijf, maar ze werden al voorafgegaan door de grootste sterren. De vijf meest memorabele optredens op een rijtje.

2017: Lady Gaga

Queen of pop Lady Gaga opende haar performance op het dak van het stadion met een medley van ‘God Bless America’ en ‘This Land Is Your Land’, om een statement te maken tegen Trump. Nadien springt ze eraf om te beginnen aan een spetterende show boordevol grote hits, van ‘Pokerface’ en ‘Bad Romance’ tot ‘Born This Way’. Natuurlijk met het nodige vuurwerk, horde dansers en lichtspektakel.

2004: Janet Jackson en Justin Timberlake

Na het optreden van Janet Jackson en Justin Timberlake werd het woord ‘nipslip’ een begrip. Tijdens de performance rukt Timberlake een deel van Janet’s kostuum af, waardoor haar borst zichtbaar was. Een berucht maar ook iconisch moment in de televisiegeschiedenis.

2013: Beyoncé

Beyoncé staat bekend om haar concerten die tot in de puntjes in orde zijn. Ook haar optreden tijdens de halftime-show in 2013 was niets minder dan perfect. Ze zorgde vooral voor een momentje toen ze ‘Destiny’s Child’-collega’s Michelle Williams en Kelly Rowland op het podium haalde voor een mini-reünie.

1993: Michael Jackson

In 1993 liet Michael Jackson aan de wereld zien dat hij de titel King of pop meer dan waard was. De zanger wou vooral een boodschap van eenheid meegeven, en bracht ‘We Are The World’ terwijl het publiek bordjes omdraaide met tekeningen door kinderen. Eindigen deed hij dan met ‘Heal The World’, met honderden kinderen rond zich uit alle landen van de wereld die een gigantische wereldbol het veld opbrengen.

2012: Madonna

Dat Madonna al heel wat hits op haar naam heeft staan, is een understatement. In 2012 was het dan ook haar beurt om een medley van haar levenswerk te brengen. Geheel in haar eigen stijl betrad ze het podium als een soort van gladiator-koningin, met haar eigen leger aan soldaten. Iconische nummers zoals ‘Vogue’ en ‘Like a Prayer’ passeerden de revue, maar ze haalde ook M.I.A, Nicki Minaj en Cee Lo Green op het podium.