Daydream Festival verhuist naar Nederland MVO

07u10

Bron: ANP 0 rv Daydream Festival 2016. Muziek Het Daydream Festival verhuist van België naar Nederland. Op 14 juli 2018 is de eerste Nederlandse editie bij Aquabest nabij Eindhoven. De organisatoren Par-T en First Vision kondigden dinsdag ook de eerste Spaanse editie van Daydream aan. Die is tijdens Pasen 2018 in Barcelona.

Daydream is in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een evenement in de top 5 van Belgische festivals. Bij de meest recente editie maakten Nicky Romero, Sunnery James & Ryan Marciano, Nervo en Showtek hun opwachting. In 2016 stonden onder anderen Don Diablo, Sebastian Ingrosso, Brennan Heart en R3hab op het affiche.

De keuze voor podia rondom het water van Aquabest is niet toevallig; de allereerste editie vond plaats aan het Zilvermeer in het Belgische Mol. De recentere edities waren in Lommel.

Niet eerste buitenlandse reis

De gang naar het Barcelona rondom Pasen is niet de eerste buitenlandse reis voor het Daydream Festival. Afgelopen weekend beleefde Mexico voor de tweede keer een succesvol festival.

In het voorjaar wordt de line-up van Daydream Festival aangekondigd.