Davy Brocatus lanceert Chachacha-schijf Redactie

05 november 2019

00u00 1 Muziek 'Dancing with the Stars'-jurylid Davy Brocatus (47) brengt ook zijn eerste single uit. Voor de muziek van 'Everybody Dance' ging hij aankloppen bij 'De notenclub'-pianist Danny Wuyts, maar de tekst schreef hij zelf.

"Het nummer ligt al vijf jaar in mijn kast", zegt Davy. "Ik had het aanvankelijk gemaakt naar aanleiding van mijn 25-jarige danscarrière, maar omdat 'Sterren op de dansvloer' toen gestopt was en ik geen promokansen meer zag, borg ik dat plan op. Tot nu. Ik weet dat ik niet de beste stem van Vlaanderen heb, maar dit nummer inzingen lukte me nog net. (lacht) Ik ambieer geen zangcarrière, maar beschouw deze single vooral als een teaser voor 'Davy Brocatus on Tour'. Dat is een dansworkshop voor bedrijven en scholen, waarin ik de basis van de chachacha aanleer. 'Everybody Dance' is daarbij het perfecte nummer met het juiste ritme."