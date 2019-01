David Ngyah, Mooneye en Tessa Dixon zijn ‘De Nieuwe Lichting 2019' SD

31 januari 2019

Zonet heeft Studio Brussel tijdens een Facebook Live-evenement de drie winnaars van haar talentenjacht 'De Nieuwe Lichting' bekendgemaakt. David Ngyah, Mooneye en Tessa Dixon behaalden de overwinning.

Al sinds 2013 gaat Studio Brussel jaarlijks op zoek naar nieuw muzikaal talent. In het verleden behaalden o.a. Brihang, Equal Idiots en Tamino de overwinning. Dit jaar selecteerden juryleden Jeroen De Pessemier van The Subs, Flip Kowlier en Jan Paternoster van Black Box Revelation onder het toeziend oog van juryvoorzitter en presentatrice Kirsten Lemaire opnieuw negen acts die het tegen elkaar opnamen voor de overwinning. Het publiek mocht daarna stemmen op hun favoriet. De drie winnaars mogen een single opnemen in de DAFT-studio’s in Malmedy.