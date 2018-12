David Guetta denkt nog niet aan zijn pensioen: "Misschien word ik nooit oud" Isabelle Deridder

12 december 2018

00u00 0 Muziek Met '7' heeft de Franse dj David Guetta (51) z'n - jawel - zevende album uit en ook deze keer weet hij als geen ander hoe hij dance moet combineren met andere genres. Dat er geen sleet zit op de Fransman, blijkt ook wanneer we hem te spreken krijgen. De dj heeft er al een hectisch promoschema opzitten, maar klagen doet hij niet. Of het moet over jetlags zijn. "Mijn lichaam krijgt nooit de tijd om te wennen."

Guetta, die op 7 november 51 kaarsjes mocht uitblazen, denkt er echter nog niet aan om te stoppen. "Ik heb een heel plezant leven dat ik nergens anders voor wil inruilen", klinkt het. "Maar als ik eerlijk ben, dan zou ik wel graag wat minder reizen. Ik heb voortdurend last van jetlags."

Zo reisde de man onlangs op een week tijd van Miami naar Frankrijk, België, Oslo en Moskou. "Mijn lichaam krijgt dus amper de tijd om te wennen aan de plek waar ik ben. Dat is vermoeiend, maar ik heb nog geen seconde gedacht dat ik liever iets anders zou willen doen. Zonder verwaand te zijn: ik denk dat ik goed ben in wat ik doe. Ik weet niet wat het geheim is van mijn succes, maar waarschijnlijk is het een combinatie van talent en werkethiek. Ik heb geluk dat ik goede oren heb en weet wat het publiek graag hoort, maar ik blijf ook altijd hard werken en mezelf uitdagen. Ik heb geen idee hoeveel uren ik per dag bezig ben met muziek, maar in mijn hoofd stopt het nooit. Zelfs wanneer ik niet werk, werk ik nog. Vermoeiend, hé. (lacht)"

Peter Pan

Laat het duidelijk zijn: Guetta denkt nog niet aan z'n fin de carrière. Al heeft de dj wel nagedacht hoe hij de rest van z'n loopbaan wil invullen. "Twee jaar geleden heb ik beslist dat ik wat meer vrije tijd wil. En ja, toen heb ik er wel even over nagedacht of ik op pensioen wilde gaan. Maar ik kwam al snel tot de conclusie dat het niets voor mij is, zitten niksen. Er bleven dus twee scenario's over. Ofwel ging ik nog twee jaar aan een razendsnel tempo werken en dan stoppen, ofwel ga ik nog tien jaar door op een rustigere manier. Ik heb voor dat laatste gekozen. Ik wil dan ook niet horen dat ik te oud ben voor deze business. (lacht) Ik weet wel dat de meeste dj's jonger zijn, maar dat wil niets zeggen. Om een voorbeeld te geven: onlangs heb ik samengewerkt met de Nederlandse dj Martin Garrix. Hij is 22, dus dat is een groot leeftijdsverschil. Maar ik heb geen seconde het gevoel gehad dat mijn leeftijd een probleem is. We lachen met dezelfde dingen en feesten op dezelfde muziek. Kortom: we begrijpen mekaar. Ik ben nog steeds jong van geest. Misschien ben ik wel Peter Pan en word ik ook nooit oud. (lacht)"