Dave Grohl schrijft essay over het belang van livemuziek: “Ik snap waarom mensen balen dat alles is afgelast” MVO

12 mei 2020

17u59

Bron: ANP 2 Muziek Dave Grohl (51) mist het podium en zijn fans enorm. Niet alleen als artiest, maar ook als muziekliefhebber begrijpt de Foo Fighters-frontman goed waarom mensen ervan balen dat concerten worden afgezegd vanwege de coronacrisis. In een essay voor het tijdschrift The Atlantic schrijft Dave over de noodzaak van livemuziek en zijn vastberadenheid om straks weer op te treden.

Ook Dave staat graag in het publiek. “Er is niets dat vergelijkbaar is met de energie en sfeer van livemuziek. Het is de meest levendige ervaring om je favoriete artiest op het podium in levende lijve te zien, in plaats van een eendimensionaal licht op je schoot terwijl je ‘s nachts door YouTube scrolt.” Volgens de rocker gaat er niets boven het gevoel van tegen het koude hek te worden gedrukt op de eerste rij van een concert of mee te ‘luchtdrummen’ op favoriete nummers vanuit goedkope plekken of door een zweterige menigte naar het podium te worden gedragen.

De zanger telt natuurlijk vooral de dagen af tot hij zelf weer met Foo Fighters kan optreden. “Ik wil niet opscheppen, maar ik denk dat ik al 25 jaar de beste plek in de zaal heb. Want ik zie jullie. Ik zie jullie gedrukt tegen het koude hek. Ik zie jullie in de verte luchtdrummend op jullie favoriete nummers. Ik zie jullie boven het publiek getild naar het podium gedragen worden voor een prachtige duik terug in die zweterige omhelzing. Ik zie jullie zelfgemaakte borden en vintage t-shirts. Ik hoor jullie gelach, jullie geschreeuw en ik zie jullie tranen. Ik heb jullie zien gapen (ja, jullie) en ik heb gezien hoe jullie dronken onderuit gaan in jullie stoelen.”

Dave hoopt dat hij dat snel allemaal weer kan zien. “Ik weet niet wanneer het weer veilig is voordat we weer arm in arm luidkeels kunnen zingen, met kloppende harten, bewegende lijven en energieke zielen. Maar ik weet dat we het weer gaan doen, omdat we dat moeten. Het is geen keuze. We zijn mensen. We hebben momenten nodig die doen beseffen dat we niet alleen zijn. Dat we worden begrepen. Dat we niet perfect zijn. En, het allerbelangrijkst, dat we elkaar nodig hebben.”