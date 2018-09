Datum 12e editie van de MIA's bekend TDS

21 september 2018

11u35

Bron: VRT 0 Muziek Op donderdag 7 februari 2019 reiken de VRT en Kunstenpunt opnieuw de Music Industry Awards uit. Die avond worden de meest verdienstelijke artiesten van 2018 bekroond met een gegeerde MIA.

De feestelijke uitreiking van deze Vlaamse muziekprijzen vindt opnieuw plaats in Paleis 12 in Brussel. De awardshow wordt live uitgezonden op Eén.

Oscar And The Wolf werd met drie MIA’s de populairste artiest van de vorige editie. De groep van Max Colombie won in de categorie ‘Live Act’, ‘Solo Man’ en ‘Pop’. Nooit eerder kleurden de MIA's ook zo vrouwelijk als in de voorgaande editie: vijf van de zeventien awards gingen toen naar vrouwelijke artiesten