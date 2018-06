Dat WK-lied hadden we nog niet: Brabançonne in het Russisch SD

06u00 0 Muziek Vier jaar na 'Disco Samba Belga' komt Lou Depryck (72) opnieuw met een WK-lied opdraven: 'Davaii Belgia'. De Belgische zanger zingt voor de gelegenheid de Brabançonne in het Russisch.

Het officiële WK-lied mag dan wel ‘Live it up’ van Will Smith zijn, ook bij ons is er aan WK-liederen en voetbalenthousiasme geen gebrek. Tom Waes kwam zopas op de proppen met 'Dva Vodka', Natalia met 'Hear That Sound' en nu ook Lou Depryck, de man die de wereld ‘Ça Plane Pour Moi’ schonk. De componist laat zich in zijn videoclip naar goede gewoonte vergezellen van enkele knappe voetbalfans.