Daniël Busser brengt duet uit met Franstalige geliefde Isabelle Deridder

10 augustus 2020

Hij had deze zomer als enige Belgische hiphopartiest op Tomorrowland gestaan, mocht corona er niet anders over beslist hebben. Maar Daniël Busser (21) - die al samenwerkte met de Nederlandse toppers Snelle en Lil Kleine - bleef niet bij de pakken zitten en nam met z'n Franstalige vriendin Chaïma (25) de single 'Tu veux quoi' op. "Ik hoop dat mensen de liefde voelen."

Ze leerden mekaar iets meer dan een jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend, werden verliefd en bezegelen die romance nu met een eerste nummer. Al gaat die Frans-Nederlandstalige song niet over hun liefdesgeluk, maar verwerken Daniël - die onder contract ligt bij Top Notch - en de Brusselse Chaïma Bohanan (25) er elk een relatiebreuk mee. "Toen Chaïma en ik het nummer schreven, waren we ook al een koppel. Het voelde dus wel een beetje vreemd om het over onze exen te hebben, maar het zorgde ook voor een aanstekelijke dynamiek", aldus de Limburger. "Ik heb Chaïma wel moeten overtuigen om in de studio te kruipen, want ze had schrik. Onnodig, want tijdens de opnames wist ze iedereen omver te blazen."

Met 'Tu veux quoi' hoopt het duo voor meer toenadering tussen de taalgemeenschappen te zorgen. "België is een klein land waar de Vlamingen en Franstaligen elk hun eigen verhaal hebben", legt Busser uit. "Het mooie aan dit nummer is dat er langs beide kanten veel liefde is voor elkaar. Ik hoop echt dat mensen dat ook voelen."