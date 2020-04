Dancefestival Disneyland Paris met onder meer Dimitri Vegas & Like Mike afgelast door coronavirus CD

15 april 2020

13u28 0 Muziek Begin juli zullen er geen stevige beats weerklinken in Disneyland Paris. Door de wereldwijde coronacrisis mogen er tot midden juli geen festivals plaatsvinden in Frankrijk en dus kan ook het dancefestival Electroland in het Franse park niet doorgaan. Net nu er een heleboel Belgische top-dj’s op de affiche stonden.

Met ronkende namen als Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies en Anouk Matton kleurde de openingsavond van Electroland, een driedaags dancefestival in Disneyland Paris begin juli, dit jaar bijna helemaal Belgisch. Maar helaas gaat dat feestje niet door. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de Franse president Macron beslist dat er tot midden juli geen festivals mogen plaatsvinden in Frankrijk.

“Als gevolg van de ongekende situatie en in lijn met de meest recente overheidsmaatregelen, wordt Electroland (3-5 juli) uitgesteld tot 2-4 juli 2021", staat te lezen op de website van het festival. “We kijken ernaar uit jullie volgend jaar te zien en zullen binnenkort meer details delen . Alle boekingen van tickets voor dit evenement of hotelverblijven met tickets worden geannuleerd en terugbetaald voor alle deelnemers van Electroland.”

Ook de tweede editie van de Magical Pride, een kleurrijk evenement dat volledig in het teken staat van de diversiteit, op zaterdag 6 juni gaat niet door. Na Boy George en Years & Years vorig jaar stond deze keer normaal zanger Mika op het podium. Het evenement is uitgesteld naar juni volgend jaar. (CD)