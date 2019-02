Dancefestival Disneyland Paris maakt eerste grote naam bekend CD

16 februari 2019

Muziek Niemand minder dan dj/producer Steve Aoki zal begin juli op het podium staan van Electroland, een driedaags dancefestival in Disneyland Paris. Dat maakte de organisatie vandaag bekend via hun sociale media.

Voor Steve Aoki is het al de tweede keer dat hij zijn muziek mag draaien in het Walt Disney Studios Park. In 2017 was de dj/producer ook al van de partij tijdens de eerste editie van Electroland. Toen duurde het dancefestival, dat georganiseerd werd naar aanleiding van de 25ste verjaardag van Disneyland Paris, slechts één dag. Dit jaar zullen maar liefst drie avonden, van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli, stevige beats weerklinken in het park.

Dit jaar is het thema van Electroland ‘Enter the jungle’ en dat is geen toeval. Heel de zomer lang staat Disneyland Paris in het teken van The Lion King en Jungle Book. De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt.