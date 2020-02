Dancefestival Disneyland Paris kleurt Belgisch met Lost Frequencies en Dimitri Vegas & Like Mike Christophe D’Huysser

29 februari 2020

07u39 10 Muziek Begin juli weerklinkt er weer stevige dancemuziek in Disneyland Paris. Met dank aan onder anderen Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies. Deze bekende Belgische dj’s staan op het podium staan van Electroland, een driedaags muziekfestival dat dit jaar in het teken staat van de Disney-schurken.

Uit de bol gaan op stevige beats kan niet enkel op Tomorrowland in Boom, maar ook in Disneyland Paris tijdens Electroland. Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt in het Walt Disney Studios Park de vierde editie plaats van dit populaire dancefestival. En de openingsavond kleurt dit jaar bijna helemaal Belgisch, want dan zullen MTTN (Anouk Matton), Lost Frequencies en Dimitri Vegas & Like Mike het beste van zichzelf mogen geven op dit magische podium. Twee weken later staan ze ook alle vier op de Main Stage van Tomorrowland.

Voor Lost Frequencies en MTTN is het de allereerste keer dat ze mogen spelen op Electroland, Dimitri Vegas & Like Mike zijn voor een tweede keer van de partij en daar zijn de broers maar al te blij om. “Als kleine jongens kwamen we vaak met onze ouders naar Disneyland Paris en het is maf om hier nu na zoveel jaar te mogen draaien”, zei Dimitri, de grootste Disneyfan van de twee, in 2018. “Dit is zonder twijfel één van de uniekste plekken waar we deze zomer zijn geweest. We hebben speciaal wat kleine Disney-invloeden in onze set gestoken.”

Naast de muziek staat ook de beleving centraal tijdens Electroland. Zo draait dit jaar alles rond de Disney-schurken Ursula (De Kleine Zeemeermin), Hades (Hercules) en de Boze Koningin (Sneeuwwitje) die boven het festival hangen. Daarnaast zijn er ook indrukwekkende licht- en projectieshows met speciale effecten op de iconische Hollywood Tower Hotel en blijven verschillende attracties open na zonsondergang. En die combinatie slaat duidelijk aan. Elk jaar lokt het festival meer bezoekers, waaronder ook een heleboel Belgen.

Tickets voor Electroland zijn vanaf 4 maart te koop via electroland.disneylandparis.com.