Dana Winner treedt opnieuw op in Zuid-Afrika TDS

29 november 2018

17u17 0 Muziek Het komt als een vroeg kerstgeschenk: Dana Winner werd opnieuw uitgenodigd om op te treden in Zuid-Afrika . Op 16 december staat de zangeres er namelijk als internationale gast tijdens een groots kerstconcert voor niet minder dan 5.000 man in de Time Square Arena in Johannesburg.

In 2019 viert Dana Winner 30 jaar carrière met een concert in de Antwerpse Lotto Arena. En dus kan ze nu alvast even proeven van het zingen voor duizenden toeschouwers in Zuid-Afrika. “Ik kan niet wachten om mijn Zuid-Afrikaanse fans en vrienden terug te zien, en dat al binnen iets meer dan twee weken! Zuid-Afrika is altijd een belangrijk onderdeel van mijn professionele, maar ook van mijn persoonlijke leven geweest. Het heeft een speciaal plekje in mijn hart en daarom kijk ik erg uit naar opnieuw kunnen zingen in de Time Square Arena in Johannesburg”, aldus Dana.

Sinds Dana Winner’s deelname uit ‘Liefde voor Muziek’ met ‘One Moment In Time’ op een Braziliaanse tv-zender werd getoond, ging de video van Dana’s optreden viraal. “Wij ontvangen wekelijks aanvragen van nieuwe fans vanuit alle hoeken van de wereld”, zegt Dana’s management. Afgelopen zomer bereikte haar versie van Whitney Houston’s nummer de grens van 10 miljoen YouTube views en intussen zijn dat er, op vier maanden tijd, opnieuw 7 miljoen extra.

Dana Winner verkocht doorheen haar carrière intussen meer dan 3,5 miljoen albums in België, Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Afrika. En in dat laatste land gaat ze nu weer volop aan de slag want mogelijks is dit het begin voor een nieuwe arena tour in 2020.

Wil jij Dana’s Zuid-Afrikaanse avonturen van dichtbij meemaken? Hou dan HLN.be in de gaten want vanaf 16 december geven wij je vanop de eerste rij in Dana’s persoonlijke videodagboek een kijkje achter de schermen.