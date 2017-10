Dana Winner presenteert nieuw album 'Eerste Liefde' MVO

Dana Winner heeft een topjaar achter de rug: prachtige prestaties in 'Liefde Voor Muziek', een Radio 2 Zomerhit-award en een platina album, 'Puur'. Nu is er ook een nieuw album, dat de titel 'Eerste liefde' meekrijgt. Voor de plaat werkte Winner onder meer samen met leadzanger van De Mens en begenadigd tekstschrijver Frank Vander linden

Het eerste nummer dat eveneens ook de titelsong van het album is, kan je nu al beluisteren op Spotify.

“De single ‘Eerste liefde, mooiste liefde’ vat voor mij het verhaal van de plaat mooi samen," zegt Dana. "Mijn eerste liefde was muziek en die liefde is door de jaren heen alleen maar gegroeid. Ik ben de jongste van vijf kinderen en dus werd ik dankzij mijn ouders, mijn zus en drie oudere broers geïnspireerd door zeer uiteenlopende muziekstijlen, uit verschillende periodes. Het album ‘Eerste liefde’ is dan ook een persoonlijke muzikale reis en ontdekkingstocht waarop ik de mensen graag wil meenemen."

De rest van het album mogen we verwachten op 17 november.