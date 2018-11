Dana Winner (53) viert 30 jaar carrière met concert in Lotto Arena: “De puzzelstukjes vallen in elkaar. Ik voel me top" Jolien Boeckx

12 november 2018

00u00 0 Muziek 30 jaar carrière met 3,5 miljoen verkochte albums: da's feest. En dat viert Dana Winner (53) volgend jaar in de Lotto Arena. "Eindelijk kan ik nog eens groot uitpakken." Maar eerst komt er nog een nieuwe plaat én zit ze als coach in 'The Voice Senior'. "Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Ik voel me top!"

Wat in 1989 begon met een Nederlandstalige cover van de Carpenters' hit 'On Top of the World', is dertig jaar later uitgegroeid tot een carrière om u tegen te zeggen. Want Dana Winner mag dan wel in Vlaanderens collectief geheugen zitten met haar hits 'Westenwind' en 'De Oude Man en de Zee', de Limburgse is veel meer dan dat. Ze is gegeerd in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Zuid-Afrika. Allemaal dankzij haar 250 nummers, die wereldwijd maar liefst 3,5 miljoen verkochte albums deden verkopen. "Niet te geloven dat ik al dertig jaar bezig ben, hé", glundert ze. "Allez, officieel is dat pas in 2019 (lacht). Maar dat doet me nu al terugblikken op al die mooie jaren. Over hoe ik 19 jaar geleden mama werd van Chinouk. Of al die keren dat ik in Zuid-Afrika mocht optreden. Ik ben dankbaar voor al wat ik heb mogen doen."

16 miljoen views op YouTube

Twee jaar geleden kreeg haar carrière een boost door haar deelname aan 'Liefde Voor Muziek'. Met haar cover van 'One Moment in Time' van Whitney Houston haalde ze op YouTube zelfs meer dan 16 miljoen views. "Er waren mensen die dachten dat ik enkel die van 'De Oude Man en de Zee' was. Dankzij dat programma leerden plots ook jonge mensen mijn muziek kennen. Ik word daar nog altijd over aangesproken op straat. Een zeer fijn gevoel."

Lees verder onder de foto.

Nu is het tijd om iets terug te doen voor alle fans. "Op 10, 15, 20 en 25 jaar carrière heb ik niks gedaan. Dit vind ik wel een gepast moment voor een groot feest.” De datum staat al in fluo in haar agenda gemarkeerd: 9 november 2019. Locatie: Lotto Arena Antwerpen. "Het is nog wel een jaar wachten, maar de creatieve voorbereidingen zijn al volop bezig", zegt ze. "Eindelijk kan ik nog eens groot uitpakken, met een grote zaal, een grote band, alles erop en eraan. Dat is toch al tien jaar geleden, hoor. Zo'n grote zaal geeft je toch een boost als artiest. Ik kijk er al ontzettend naar uit."

Net als wijn

Bij dat concert komt nog een nieuwe plaat uit, een verjaardagseditie met drie schijfjes: eentje met Dana's grootste hits, een tweede met haar favoriete nummers en een derde met anderstalige nummers. "Er zal ook nieuwe muziek op te vinden zijn. In dertig jaar tijd is mijn stemgeluid veranderd. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wijn, die na jaren ook voller wordt. Ik wil de mensen dus laten horen hoe Dana vandaag klinkt."

Lees verder onder de video.

En alsof een nieuwe plaat maken en een Lotto Arena-concert in mekaar steken nog niet genoeg is, zit Dana ook nog in de jury van 'The Voice Senior'. De opnames zijn nog bezig. "Het is druk, ja", lacht ze. "Maar ik vind dat heel fijn. Ik ben echt blij dat ze mij gevraagd hebben als coach. Zelf ben ik grote fan van 'The Voice' en droomde ik er stiekem van om ooit eens in de jury te mogen zitten. De puzzelstukjes vallen in elkaar. Ik ben gelukkig."

Wat haar misschien nog gelukkiger maakt, is nieuw talent ontdekken. "Vergis u niet: die 60-plussers zijn allesbehalve oude mensen, hé. Dat zijn mensen met heel veel pit, die verdomd goed weten wat ze willen. Ik probeer vooral te luisteren naar mijn hart. En ja, ik heb al een paar talenten in mijn team zitten. Misschien neem ik wel iemand mee naar mijn concert in de Lotto Arena."

Tickets voor 'Dana Winner 30 jaar' zijn vanaf morgen verkrijgbaar op gracialive.be en teleticketservice.be