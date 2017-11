Dan tóch: er komt een reünie van de Spice Girls TDS

12u30

Bron: The Sun 0 Reuters Muziek Goed nieuws voor alle fans van de Spice Girls, want er komt dan toch een reünie! Mel B (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice) en Emma Bunton (Baby Spice) zullen volgend jaar samen een tv-special én een compilatiealbum inblikken.

De fans wachten nu al jaren op een reünie van de Spice Girls, de populairste girlsband van de jaren 90. In 2015 bestond hun debuutsingle 'Wannabe' 20 jaar. Daardoor werd er volop gespeculeerd over een volledige reünie van de vijf Spice Girls.

TV-special én album

Volgens bronnen zou dat moment nu zijn aangebroken: Melanie C heeft alles in het werk gesteld om de meiden weer bij elkaar te krijgen. Ze slaagde in haar opzet.

"Deze zomer heeft het vijftal in het geheim een bespreking gehouden en uiteindelijk zijn ze allemaal aan boord voor de reünie in 2018", zegt een insider tegen The Sun. "Ze zullen samenwerken aan een reeks projecten, waaronder een album en een tv-special waarin de Spice Girls worden gevierd."

De vijf zangeressen kwamen voor het laatst samen op de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012, waar ze de liedjes "Wannabe" en "Spice Up Your Life" hebben gezongen.

Laat het aftellen beginnen!