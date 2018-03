Damso wint derde Ultratop Streaming Award ondanks controverse MVO

16 maart 2018

10u09 0 Muziek Damso wint dit jaar de Ultratop Streaming Award. De prijs beloont de Belgische artiest wiens repertoire het meest wordt gestreamd.

"Damso haalde met het album ‘Ipséité’ de top van de Waalse albumlijst", zegt Sam Jaspers, directeur van Ultratop. "Hij scoorde ook vier top 10-hits die vooral in streaming heel veel succes oogsten, zoals ‘Macarena’ en ‘Mwaka Moon’, de nummer 1-hit met Kalash. Daardoor eindigen de ex-laureaten Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies deze keer op de tweede en derde plaats. Oscar And The Wolf en Bazart vervolledigen de top 5, terwijl ‘Here With You’ van Lost Frequencies & Netsky het meest gestreamde lokale nummer was."

Het is verrassend dat Damso de award in de wacht sleept, gezien de controverse rond zijn muziek, die te veel vrouwonvriendelijke lyrics zou bevatten. Damso mocht om die reden ook niet het WK-lied voor de Rode Duivels leveren. De rapper zelf liet weten tevreden te zijn met de gratis reclame.

Top 10 meest gestreamde lokale artiesten in België in 2017:

1. Damso

2. Dimitri Vegas & Like Mike

3. Lost Frequencies

4. Oscar And The Wolf

5. Bazart

6. Roméo Elvis x Le Motel

7. K3

8. Loïc Nottet

9. Van Echelpoel

10. Tourist LeMC

Muziek Top 5 meest gestreamde lokale nummers in België in 2017:

1. Lost Frequencies & Netsky – Here With You

2. Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara – Complicated

3. Regi – Where Did You Go (Summer Love)

4. Damso – Macarena

5. Van Echelpoel – Ziet em duun

Winnaars Ultratop Download Award:

2006: Ozark Henry

2007: Fixkes

2008: Milow

2009: Daan

2010: Stromae

2011: Selah Sue

2012: Hooverphonic

2013: Stromae

2014: Stromae

2015: Lost Frequencies

2016: Dimitri Vegas & Like Mike

2017: Damso