Daisy uit ‘Belgium’s Got Talent’ maakt internationaal indruk en mag naar ‘Songfestival for the Blind’ TDS

27 oktober 2019

16u59 10 Muziek In de laatste auditie-aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’ maakte de 27-jarige Daisy Opdebeeck uit Leuven heel wat indruk met haar emotionele song. Nu scoort ze ook internationaal: Daisy zal volgende maand ons land vertegenwoordigen op het ‘Lions World Songfestival for the Blind’.

Afgelopen vrijdag schitterde Daisy op het podium van ‘Belgium’s got Talent’ met een emotioneel lied over haar ouders. Daisy werd geboren met een oogafwijking en is intussen zo goed als helemaal blind. Ze verloor haar moeder op jonge leeftijd, haar vader werd haar steun en toeverlaat. Tot ze ook hem vorig jaar onverwacht moest afgeven. Op het podium zette Daisy haar verdriet om in een emotionele song, waarbij ze zichzelf begeleidde op de piano. De jury werd omver geblazen.

Dat mag ze nu binnen drie weken nog eens doen in Krakau, na hoofdstad Warschau de grootste stad van Polen. Als één van de 30 finalisten met een gezichtsbeperking uit de hele wereld zal Daisy er een nieuwe song brengen op het ‘World Songfestival for the Blind’, dat om de twee jaar wordt georganiseerd in het Oost-Europese land. “Hopelijk verovert ze na België de harten van de rest van de wereld”, klinkt het enthousiast.

Nieuw nummer

Voor de wedstrijd werd het nummer ‘Hold me now’ gecomponeerd. “Het lied gaat over mijn moeilijke weg”, zegt Daisy. “Maar toch vooral over de liefde, vriendschap en steun die ik krijg om uit dit dal te geraken. Ik hoop dat veel mensen zich hier in kunnen herkennen.” Het resultaat is een krachtige ballade met een streepje gospel. “Ik was heel blij met het nummer, dat songwriters Denis De Boes en Laurens De Muynck samen met mij hebben gecomponeerd. Maar het was wel bang afwachten voor de selectie natuurlijk.”

De halve finale van het ‘World Songfestival for the Blind’ vindt plaats op vrijdag 15 november. Een dag later, op zaterdag 16 november, is de grote finale.