Dag op dag: Joe Cocker precies vijf jaar overleden TDS

22 december 2019

10u58

Bron: ANP 0 Muziek Het is zondag precies vijf jaar geleden dat Joe Cocker overleed. De Britse zanger met de rauwe stem overleed op 22 december 2014 op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Cocker werd in 1944 geboren in Sheffield en werkte een tijd als gasinstallateur terwijl hij ondertussen probeerde een zangcarrière van de grond te krijgen. Zijn geduld werd beloond en in 1964 brak de zanger door.

In de jaren 60 was Cocker een van de grootste pophelden uit de Britse muziekwereld. Het optreden dat de zanger vijftig jaar geleden op Woodstock gaf, waarin hij onder meer ‘With A Little Help From My Friends’ van The Beatles zong, wordt gezien als een van de hoogtepunten van het festival en een van de beste optredens ooit.

(lees verder onder de video)

Covers

Cocker scoorde meermaals hits met nummers van andere artiesten. Zo ook met ‘You Are So Beautiful’ (Billy Preston), ‘Unchain My Heart’ (Ray Charles) en ‘You Can Leave Your Hat On’ (Randy Newman). Muzikaal ging het de zanger in de jaren 60 voor de wind. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten en mocht op tournee met de Rolling Stones. Maar tegelijk eiste al het gefeest zijn tol. Cocker was verslaafd aan drank en drugs en raakte in de jaren 70 aan lagerwal.

Het duurde jaren voordat de zanger zijn leven en gezondheid weer op de rit had, maar wist uiteindelijk weer uit het dal te klimmen. In de jaren 80 maakte Cocker een comeback en scoorde hij weer meerdere hits. In de decennia erna wist de zanger de hitlijsten niet meer aan te voeren, maar bracht hij nog wel meerdere platen uit. In zijn hele carrière bracht Cocker 22 studioalbums uit. Zijn laatste plaat ‘Fire It Up’ verscheen in 2012.

Ook na zijn dood wordt hij gezien als een van de grootste Britse artiesten. Muziekblad Rolling Stone plaatste hem op nummer 97 in de lijst met beste zangers en zangeressen aller tijden.