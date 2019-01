Dag op dag: 20 jaar geleden behaalde deze debuutsingle van Britney Spears de nr. 1 in de Amerikaanse hitlijst Redactie

30 januari 2019

16u22 0

Britney Spears heeft iets te vieren vandaag. Dag op dag twintig jaar geleden behaalde haar debuutsingle ‘... Baby One More Time’ de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-hitparade. Hoewel de single wereldwijd een immens succes was, stond hij in de Amerikaanse Billboard Hot 100 maar twee weken op nummer 1. In België deed het nummer het beter: acht weken lang kampeerde het lied bovenaan de Ultratop-lijst.