Daarom zei Victoria Beckham ‘nee' tegen de Spice Girls-reünie SD

08 juli 2019

09u13 0 Muziek In een interview met Vogue Germany heeft Victoria Beckham (45) - in een vorig leven gekend als Posh Spice - uitgelegd waarom ze niet mee op tournee wilde met de Spice Girls.

“Het vroeg heel veel moed om niet opnieuw op tournee te gaan met de Spice Girls, maar om diegene te zijn die zegt: ‘Weet je, ik ga het niet doen omdat heel veel dingen anders aanvoelen dan toen’.”, vertelt Victoria aan Vogue Germany. “Ik concentreer me liever op mijn familie en op mijn bedrijf.” Ze vervolgt: “Ik ben 45 nu en erg blij met de vrouw die ik ben. Ik probeer niet om te veranderen, maar ik wil de beste versie van mezelf zijn. Voordat ik 40 werd, was ik niet zo zelfzeker. Ik heb geleerd om naar mijn buikgevoel te luisteren.”

De vier andere Spice Girls - Emma, Mel B, Mel C en Geri - gingen wél op tournee door het Verenigd Koninkrijk. Daar zou nu ook nog een concertreeks in Australië bijkomen, als je Mel C mag geloven. “We willen echt niet dat het eindigt”, vertelde die. “We hebben het zo geweldig gehad hier in het Verenigd Koninkrijk. En we willen graag de fans bezoeken die niet konden reizen, maar ons wel al die jaren gesteund hebben.” Al ziet niet iedereen dat zitten. Onlangs nog liet Geri weten dat het voor haar wel genoeg geweest is, en dat ze vanaf nu ook liever thuisblijft, bij haar kinderen.