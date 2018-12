Dáárom liggen LP’s Dire Straits, Abba en AC/DC momenteel in zowat alle warenhuizen Vinylplaten van klassiekers almaar populairder kerstcadeau Sven Ponsaerts

17 december 2018

18u15 0 Muziek Nummer één in de vinylalbum ‘hitllijst’ bij Colruyt: ‘The Best of Dire Straits & Mark Knopfler’. En ook bij Aldi en Action vliegen de langspeelplaten van Aretha Franklin, Abba en AC/DC momenteel buiten. Waarom zowat alle supermarktketens (tijdelijk) ‘ouderwetse’ elpees verkopen? Een vinylklassieker van Elvis, The Stones of Dire Straits is een almaar populairder cadeau voor onder de boom.

De vinylplaat is al enkele jaren aan een ‘revival’ bezig – vorig jaar verdubbelde de omzet van de langspeelplaat zelfs. Maar dezer dagen kan je de lp in de meeste supermarktketens ook gewoon tijdens het winkelen in je karretje leggen. Colruyt verkocht de voorbije twee weken al bijna een vijfde méér platen dan vorige eindejaarsperiode, toen Bob Dylan, Aretha Franklin en Johnny Cash er voor het eerst ergens tussen de rayons diepvries en droge voeding hingen. “Voor veel klanten is dit een leuk eindejaarscadeautje”, verklaart Hanne Poppe van de warenhuisketen. “Met een gelegenheidsassortiment van 15 vinylplaten, een tijdelijk extraatje, willen we het hen bij de eindejaarsaankopen zo makkelijk mogelijk maken.”

