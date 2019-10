Daarom gaf Rick Astley zijn muziekcarrière tien jaar lang op SDE

13 oktober 2019

10u09

Bron: MailOnline 4 Muziek “Never gonna give you up”, zong Rick Astley (53) in zijn bekendste hit, maar toch was dat precies wat de man in 1993 deed. Amper 27 was hij toen, en op het hoogtepunt van zijn succes. Maar Rick besloot dat het genoeg geweest was, en verdween tien jaar lang van de radar. In een interview met MailOnline vertelt hij waarom.

In 1993 ging het Rick Astley voor de wind. Zijn eerste lied, ‘Never Gonna Give You Up’ uit 1987, was wereldwijd een enorm succes, en ook zijn opvolgers deden het érg behoorlijk. Rick was amper 27, en al miljonair. Maar toch voelde het niet juist aan.

In een interview met MailOnline vertelt Rick hoe hij op een dag onderweg was naar de luchthaven Heathrow, om er naar New York te vliegen. Maar ergens onderweg, op de M4, kreeg hij een inzinking. Plots zag de zanger het niet meer zitten om zijn vrouw Lene en baby Emilie achter te laten. Tel daarbij op dat hij niet echt graag vloog én dat hij in zijn omgeving al gezien had wat voor gevolgen beroemdheid kon hebben op relaties, en je begrijpt dat Rick plots een keuze wilde maken: familie of beroemdheid.

(Lees verder onder de foto)

En voor Rick was die keuze erg duidelijk. Dus maakte hij rechtsomkeert en ging hij op pensioen. “Toen we Emilie kregen in 1992, veranderde dat wat ik in het leven wilde", vertelt hij. “De muziekwereld zit vol met mensen die de weg kwijtraken. In Europa nam ik al treinen en reed ik met de wagen, want ik wilde niet meer vliegen. Maar ik had nergens controle over. En nu had ik genoeg geld om te zeggen: ‘Dit moet ik niet meer doen.’” En dus verdween Rick Astley - zonder veel poespas - van de radar.

Has-beens

Tien jaar lang leefde Rick een rustig leventje, tot in 2007 een uitnodiging kwam om deel te nemen aan de ‘Here And Now’-tournee, een eerbetoon aan de jaren ‘80. “Ik heb altijd gezegd dat het voor mij genoeg was, maar ik kreeg een aanbod om naar Japan te gaan, en Lene en Emilie wilden erg graag gaan", vertelt Rick. “Ik stond op het podium met andere groepen uit mijn tijd. Erfstukken, has-beens, hoe je ons ook wil noemen. Ik vond het geweldig.”

(Lees verder onder de foto)

Vijftig

Sindsdien bracht Rick af en toe een single uit. Drie jaar geleden - toen hij vijftig werd - schreef hij enkele nieuwe nummers die geïnspireerd waren door zijn leven. Hij speelde zelf alle instrumenten in en noemde het album ‘50'. De plaat behaalde de eerste plaats in de hitlijsten. En er is meer, want Rick brengt ook een ‘greatest hits’-album uit: ‘The Best Of Me’, met daarop enkele nieuwe versies van zijn gekende nummers. “Wanneer de nummers 30 jaar oud zijn, dan wil je wel eens iets anders doen, maar de mensen willen natuurlijk nog altijd dié nummers.” En zijn stem, die klinkt ook anders ondertussen. “Ze is gerijpt gedurende de jaren. Ze klinkt meer als mezelf, deze stem.”