Crooked Steps, Sunday Rose en The Radar Station zijn De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020 MVO

30 januari 2020

17u43 0 Muziek De Studio Brussel-luisteraars hebben Crooked Steps, Sunday Rose en The Radar Station uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting van 2020. Na een lange zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem, waarvoor 999 jonge, beloftevolle bands zich inschreven, kregen de drie artiesten de meeste stemmen van de luisteraars.

Bijna duizend opkomende Vlaamse bands schreven zich bijna een half jaar geleden in voor de De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Daaruit selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, bestaande uit Jan Paternoster (Black Box Revelation), Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Michael Ilegems (Knack Focus) en juryvoorzitster Kirsten Lemaire negen finalisten. Ten slotte mochten de luisteraars van Studio Brussel een week lang stemmen op hun favorieten.

Zonet maakte Michèle Cuvelier de drie winnaars bekend tijdens een Facebook live-slotshow, vanuit Trix in Antwerpen. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel en professionele begeleiding op maat in Trix. Rond tien na vijf maakte Cuvelier bekend dat Crooked Steps, Sunday Rose en The Radar Station uiteindelijk de meeste stemmen van de luisteraars achter zich kregen en samen De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020 zijn. Zij treden in de voetsporen van Sons, Tamino, Portland, Brihang, Equal Idiots en vele anderen.

Meer info over de winnaars:

Crooked Steps - ‘Sugar’ (Gent)

Crooked Steps doet alsof het allemaal uit de losse pols komt. En dat is een gave. Met ‘Sugar’ word je verwend met bluesy gitaren. Het Gentse trio Lou, Thomas en Bas weet de balans tussen kalm en snoeihard enorm goed te beheersen.

Sunday Rose - ‘Worst I Ever Had’ (Antwerpen)

De Antwerpe Sunday Rose heeft Congolese roots en het talent om prachtig te zingen met het grootste gemak. Met ‘Worst I Ever Had’ krijg je een nummer over het slechtse lief ooit en tóch klinkt het megavrolijk. Kort en cute!

The Radar Station - ‘Subtle Science’ (Gent)

The Radar Station is een viertal met heel veel troeven, met de stem van zanger Brent als een van de grootste. Ze houden van subtiele accenten. Dat verraadt het nummer ‘Subtle Science’ al een beetje.