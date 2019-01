Copyrightzaak tegen Ed Sheeran gaat door: is het ‘Thinking Out Loud’ of ‘Let’s Get It On’? MVO

04 januari 2019

07u30

Bron: ANP 1 Muziek Een rechter in New York heeft Ed Sheerans verzoek om een copyrightzaak tegen hem te seponeren afgewezen. De zaak draait om zijn liedje ‘Thinking Out Loud’, dat te veel zou lijken op Marvin Gayes nummer ‘Let’s Get It On’.

De rechtszaak is aangespannen door Kathryn Townsend, erfgenaam van Ed Townsend die het nummer samen met Gaye schreef. In zijn oordeel verklaarde rechter Louis Stanton donderdag volgens de BBC dat hij “substantiële overeenkomsten” zag tussen verschillende muzikale elementen van de twee liedjes, en hij het dus nodig vindt dat een jury zich over de zaak buigt. De rechter merkte daarbij op dat beelden van een concert waarin Sheeran zonder moeite van ‘Let’s Get It On’ overgaat in ‘Thinking Out Loud’, indruk zullen maken op juryleden.

Het is niet de eerste keer dat de Britse zanger met copyrightproblemen kampt. Vorig jaar sloot hij een akkoord met twee songwriters die hem hadden aangeklaagd voor het stelen van het nummer ‘Photograph’. Sindsdien worden deze Martin Harrington en Thomas Leonard officieel erkend als schrijvers van het nummer. In november kwam Sheeran tot een overeenkomst met twee Australiërs, die een plagiaatzaak hadden aangespannen over het nummer ‘The Rest Of Our Lives’ dat de Brit schreef voor countrymuzikanten Tim McGraw en Faith Hill.