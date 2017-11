Controverse rond Taylor Swift optredens: werkt haar nieuwe sound ook live? MVO

11u46 0 AFP Muziek 'Reputation' mag dan een week na de release al een recordbrekend album zijn, toch stelden fans zich vragen bij de praktische uitvoering. De nieuwe sound van Taylor Swift (27) is namelijk erg digitaal bewerkt en leent zich minder tot een liveshow dan haar oude popgeluid. Daarom trok de zangeres de laatste dagen naar enkele talkshows om te bewijzen dat ze haar nieuwe nummers wél netjes live kan brengen. Met de nodige show natuurlijk.

Tijdens haar liveconcert voor 'Saturday Night Live' begon ze meteen met een riskant nummer: 'Ready For It...?' Het is één van de songs waarbij haar nieuwe sound, met diepe bassen en een troebel laagje autotune, het hardst doorklinkt. Hoewel er een aantal achtergrondzangeressen aan te pas komen, bewijst Swift dat het nummer - mits de nodige show om het gebrek aan sterke vocale uithalen te compenseren - goed tot zijn recht komt op een podium.

Toch is niet iedereen overtuigd. Sommige fans zijn razend omdat ze geloven dat Swift playbackte tijdens dat specifieke nummer, iets dat wordt gezien als een absolute no-go bij het presenteren van een nieuwe song. Anderen denken dan weer dat het gaat om een achtergrondtrack, maar het is niet makkelijk om het onderscheid te maken.

Playbacken deed ze waarschijnlijk niet tijdens haar tweede performance van de avond. 'Call It What You Want' gaat over haar nieuwe vriendje, en werd voor de gelegenheid verpakt in een akoestisch jasje dat zich meer in haar comfortzone bevindt. Daarmee demonstreerde ze op één avond de twee uitersten van haar trukendoos.

Tot slot kwam ze onverwacht opdagen als 'very special guest' bij 'The Tonight Show', gepresenteerd door Jimmy Fallon. Het was Jimmy's eerste show sinds de dood van zijn moeder. Geen wonder dus dat Swift ook hier liever een rustig nummer uitkoos. In dit geval 'New Year's Day' in akoestische versie, waarbij ze zelf piano speelt.

