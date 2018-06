Conchita Wurst waagt zich aan 'The Sound Of Music', en dat klinkt verrassend goed MVO

02 juni 2018

10u53 0 Muziek Conchita Wurst (29) bewijst nogmaals dat niet alleen haar opvallende look, maar ook haar stem er mag zijn. Ter gelegenheid van het Life Ball in Wenen kroopt ze in de huid van Maria Von Trapp.

Het thema van het Life Ball, een event dat geld inzamelt voor AIDSbestrijding, is dit jaar 'The Sound Of Music'. Gezien Conchita de presentatie op zich neemt, leek het haar niet meer dan logisch om de bekendste song uit de film te coveren. En dat klinkt opvallend goed!