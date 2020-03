Concertzaal AB sluit deuren tot en met 31 maart LH

12 maart 2020

13u04 1 Muziek Door de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus die elkaar steeds sneller opvolgen, sluit de Brusselse concertzaal AB de deuren tot en met 31 maart. Ook andere cultuurhuizen sluiten op eigen initiatief de deuren tot eind deze maand.

“Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het COVID-19 virus”, aldus de Brusselse concertzaal in een persbericht op haar website.

Tot en met 31 maart worden alle concerten opgeschort en waar mogelijk verplaatst. “Wij hebben het hele team gemobiliseerd en proberen de best mogelijke oplossing te vinden voor alle concerten. Concerten kunnen mogelijk verplaatst of geannuleerd worden. In het geval van verplaatsing, blijven aangekochte tickets geldig. In geval van annulatie, worden alle tickets automatisch terugbetaald.”

Alle updates zullen gebeuren via de website van de AB. Alle kopers van tickets zullen per mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen van hun concert.