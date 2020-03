Concertgangers Tool mogelijk blootgesteld aan coronavirus mvdb

Fans van de Amerikaanse band Tool die vrijdag een concert in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch bijwoonden, zijn mogelijk blootgesteld aan het coronavirus.

De vierde persoon in Nieuw-Zeeland bij wie het gevreesde virus is geconstateerd, was vrijdagavond aanwezig bij het concert, meldt persbureau AFP.



"Wij dringen er bij bezoekers op aan heel nauwgezet op te letten of zij de komende dagen symptomen van het virus krijgen", aldus een woordvoerder van het ministerie van gezondheid. In totaal waren er 12.000 mensen aanwezig bij het evenement.



De Amerikaanse progressive metalband gaf het concert in het kader van de wereldtournee rond de release van haar vijfde album, Fear Inoculum. De groep rond frontman Maynard James Keenan sloot op Rock Werchter 2019 de tweede festivaldag af.



De man bij wie het virus is geconstateerd, was op vakantie geweest in Noord-Italië. Hij zit nu twee weken in quarantaine.