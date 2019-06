Concert Nick & Simon in Oostende eindigt in mineur: “Maar er komt een nieuwe datum” SD

15 juni 2019

10u02 1 Muziek Vrijdag stond het Nederlandse zangduo Nick & Simon in het Kursaal in Oostende. Helaas moest het concert al na twee nummers stopgezet worden toen Nick last kreeg van zijn stem. Maandag wordt een nieuwe datum bekendgemaakt.

Nick & Simon zijn momenteel bezig aan hun ‘Het Dak Eraf!’-tournee, die hen dus ook naar de Belgische kust bracht. Lang kon het publiek in Oostende echter niet genieten van het Nederlandse zangduo, want al na twee nummers begaf de stem van Nick het en moest hij het concert afbreken. “Ik vind het verschrikkelijk jammer voor de talrijke fans die uitkeken naar dit concert en speciaal waren afgereisd naar de Belgische kust, maar helaas was mijn stem niet wat ze moet zijn om de kwaliteit te geven die mensen van ons gewend zijn”, klinkt het. “Ik begon de kracht in mijn stembanden tijdens de rit naar Oostende te verliezen, heb er backstage alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Het is me nog nooit overkomen dat ik tijdens een concert genoodzaakt was deze keuze te maken en gelukkig weet ik uit ervaring dat het snel weer goedkomt met mijn stem.”

De fans die een ticket gekocht hadden, hoeven alvast niet te wanhopen. “Maandag zitten we samen met ons management en de organisatie om te kijken naar een nieuwe datum. We vinden het doodjammer, voor onszelf en voor iedereen die net als wij zo’n tijd naar deze avond heeft uitgekeken, maar we komen snel terug naar Oostende en uiteraard blijven de aangekochte tickets geldig voor onze ‘revanche’.”