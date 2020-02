Concert Madonna stopgezet door organisatie, zangeres gaat toch door met zingen LV

06 februari 2020

15u00

Bron: ANP 0 Muziek Zangeres Madonna was in het kader van haar ‘Madame X’-tournee in The Palladium in Londen, maar overschreed volgens het theater haar ‘avondklok’. Dat weerhield de Queen of Pop er echter niet van om het laatste nummer alsnog ten gehore te brengen, deelt ze donderdag op Instagram.

“Het was vijf minuten na onze eindtijd van elf uur. We moesten nog één liedje doen, maar The Palladium besloot om ons te censureren en het 9 ton zware gordijn te laten vallen”, schrijft Madonna bij haar video. “Gelukkig hielden ze het halverwege tegen en raakte niemand gewond. Heel veel dank aan het aanwezige publiek dat bleef zitten en ons nooit verliet”, aldus Madame X.

In de clip is te zien hoe Madonna en haar ensemble van achter het gordijn weer terug het podium opkomen om haar laatste nummer ‘I Rise’ op te voeren. De lichten in de zaal van het theater zijn inmiddels aan en de geluidsapparatuur uitgeschakeld, maar toch is het achtergebleven publiek enthousiast met de a-capella toegift.