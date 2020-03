Concert Andrea Bocelli in Antwerpen uitgesteld vanwege coronavirus SDE

06 maart 2020

11u57

Bron: Belga 0 Muziek Het concert dat de Italiaanse tenor Andrea Bocelli (61) op 21 maart in Antwerpen zou geven, is afgelast vanwege het coronavirus. Het Sportpaleis in Antwerpen heeft het evenement voorlopig verplaatst naar 9 juni, meldt concertorganisator Gracia Live vrijdag. Tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.

De beslissing zou geen gevolg zijn van de situatie in Italië, het thuisland van de beroemde tenor, maar wel van het recente verbod om bijeenkomsten van meer dan 5.000 personen te organiseren in Frankrijk. Dat zorgt er immers voor dat een concert van Bocelli in Parijs op 19 maart moet worden verplaatst en dat heeft dan weer gevolgen voor de rest van de tour van de zanger. Voor Parijs is nog geen nieuwe datum geprikt.

In heel Europa worden evenementen en concerten afgezegd vanwege het coronavirus. Fans van de Amerikaanse metalband Tool die vrijdag een concert in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch bijwoonden, zijn mogelijk blootgesteld aan het coronavirus. De vierde persoon in Nieuw-Zeeland bij wie het gevreesde virus is geconstateerd, was vrijdagavond aanwezig bij het concert. Alle 12.000 bezoekers van het concert moeten zeer alert zijn op symptomen.



Filmfestival van Cannes

Eerder deze week besloten de makers van de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’ de release zeker een half jaar uit te stellen. Ook dreigt het Filmfestival van Cannes, half mei, te worden afgelast vanwege het virus.