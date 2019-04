Exclusief voor abonnees Compact Disk Dummies-broers Janus en Lennert: ‘Ik wil zijn kop nog wel eens inslaan, maar niet meer zo hard’ Matthias Declercq

15 april 2019

10u44

Bron: De Morgen 2 Muziek De jongste is 24, technisch geschoold en bouwt zijn eigen synthesizers. De oudste is 26, artistiek geschoold en kan niet stilzitten. Samen zijn ze de Compact Disk Dummies: nu nog te zien in De ideale wereld, straks te zien op Pukkelpop. Janus en Lennert Coorevits, broers, vertellen in De Morgen over hun speciale band.

JANUS

“Eigenlijk is het onwaarschijnlijk dat wij een band vormen. Lennert en ik hebben zo’n totaal verschillende karakters dat wij vroeger, als tieners, aartsvijanden waren. Op het hoogtepunt van die vijandschap kochten we allebei dezelfde cd’s omdat we weigerden die aan elkaar uit te lenen. Onze ouders dachten lange tijd dat het nooit goed zou komen tussen ons, zelfs niet bij het begin van de Compact Disk Dummies. Na een van de eerste optredens, in Kortrijk was dat, maakten we ruzie na het laatste nummer. Het publiek kon alles horen. Onze vader liep het podium op – hij was toen nog roadie, chauffeur, klankman, enz. – en zei: ‘Kom, maak dat jullie weg zijn. Maak elders ruzie. Niet in het zicht van alles en iedereen.’

