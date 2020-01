Comebacksingle Lady Gaga lekt uit en gaat meteen viraal LV

22 januari 2020

08u45 3 Muziek Het team van Lady Gaga (33) zit ongetwijfeld met de handen in het haar: de langverwachte comeback van de zangeres valt in het water nadat de eerste single is uitgelekt op het internet. Fans gaan ondertussen uit hun dak en zijn razend enthousiast over de nieuwe muziek.

Het is al 4 jaar geleden dat Lady Gaga muziek uitbracht onder haar eigen naam. Er gingen dan ook al een tijdje geruchten rond dat de zangeres in januari of februari eindelijk haar comeback in de popmuziek zou maken, maar dat loopt nu grondig mis.

Eerder deze week dook er een fragment van enkele seconden uit een nooit eerder gehoord liedje op. De ‘little monsters’ - zoals Lady Gaga haar fans noemt - waren er snel bij om te concluderen dat het om de nieuwe single ging die eraan komt. Zo ontdekten ze zelfs vermeldingen naar de plaat in de code op de website van de zangeres, en wisten dus zo dat het liedje ‘Stupid Love’ heet. De code werd al snel weer door het management aangepast, maar het ging van kwaad naar erger.

Enkele fans beweerden al het volledige lied in hun bezit te hebben. Niet veel later ging ‘Stupid Love’ als een lopend vuurtje het internet rond. Fans zijn dan ook razend enthousiast over het nummer met disco-invloeden. Hierdoor werd Lady Gaga met meer dan 400.000 tweets één van de trending topics op het sociale netwerk. Het ging zelfs zo ver dat ‘Stupid Love’ al in enkele nachtclubs werd gedraaid. Als je er zelf naar wilt luisteren, zul je je best moeten doen om het nummer te vinden, want het wordt actief offline gehaald door Twitter en andere sociale media.

Iedereen vraagt zich nu af wat het team van Gaga zal doen. Aangezien al heel wat mensen het nummer beluisteren, kan dit negatief uitpakken voor de streamingprestaties tijdens de officiële release. In 2013 lekte er ook al eens een single uit van Lady Gaga nadat hackers die bemachtigden. Toen riep ze nog de ‘noodtoestand’ af en werd ‘Applause’ meteen officieel de wereld ingestuurd, om de schade te beperken.

