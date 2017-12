Comeback voor ambiancemakers van Dynamite Jolien Boeckx

06u00 0 Westerling Dynamite aan het werk tijdens 'Tien Om Te Zien', meer dan tien jaar geleden.

Tien jaar na ‘De Pizza Dans’ en ‘Seks met die Blonde’ is Dynamite terug met een nieuwe single. Weer polonaises en feestjes verzekerd met ‘Ik hou van meisjes met een dikke kont’.

“We hopen terug onze plaats op de ambiancemarkt van Vlaanderen te veroveren”, zegt frontman Francis Van Mechelen (49). Hij runt Dynamite samen met zijn vrouw Erika (38). “In de beginjaren van 2000 hebben we wel zes hits op rij gescoord, met ‘De Pizza Dans’ die in 2002 nog de best verkochte Nederlandstalige single was én waarvoor we een gouden plaat kregen. De bijhorende optredens, ambiance brengen bij de mensen: zoiets begin je allemaal wel te missen, hoor. Wij zijn altijd wel blijven optreden op dorpsfeesten, maar de laatste tijd was dat slechts vijf keer per jaar. Mijn vrouw en ik hadden teveel werk met onze opblaasbare dinosaurus van 45 meter lang – een soort springkasteel - waarmee we heel Europa zijn rondgetrokken”, legt hij uit. “Nu zijn we terug én klaar om nieuwe hits te scoren. Het blijft zeker niet alleen bij deze nieuwe single (knipoogt)!”

Hieronder kan je het nieuwe nummer ‘Ik hou van meisjes met een dikke kont’ als eerste beluisteren in de bijhorende videoclip.