Comeback De Kreuners, aflevering 6: "Ik heb zelf nog nooit Tetris gespeeld" DBJ

10 juni 2018

Deze maand beginnen de Kreuners na zes jaar opnieuw te touren. In onze exclusieve webreeks kan je zien hoe de band zich klaarstoomt voor hun grote comeback. In de zesde aflevering nemen we een kijkje achter de schermen van 'Blokken', Vlaanderens bekendste quiz die al meer dan twintig jaar gepresenteerd wordt door Ben Crabbé.

