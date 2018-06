Comeback De Kreuners, aflevering 4: "Walter is zonder twijfel de grootste ijdeltuit" DBJ

08 juni 2018

12u30 0

Deze maand beginnen de Kreuners na zes jaar opnieuw te touren. In onze exclusieve webreeks kan je zien hoe de band zich klaarstoomt voor hun grote comeback. In de vierde aflevering zijn nemen we een kijkje op een officiële fotoshoot van de groep.

Bekijk hier alle afleveringen en win via deze link tickets voor hun eerste comeback-concert.