Comeback De Kreuners, aflevering 1: "We spelen nijdig en scherp, het is precies 1979" DBJ

05 juni 2018

12u30

Bron: Kameraki 0

Deze maand beginnen de Kreuners na zes jaar opnieuw te touren. In onze exclusieve webreeks kan je zien hoe de band zich klaarstoomt voor hun grote comeback. In de eerste aflevering vertelt de bende waarom ze besloten hebben om terug het podium op te kruipen en nemen we een kijkje achter de schermen bij de eerste repetitie. "Wekelijks vroegen zeker drie mensen ons waarom we niet mee repeteerde", aldus Ben Crabbé.