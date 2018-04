Collega's reconstrueren laatste dagen Avicii: "Hij leek helemaal niet op iemand die levensmoe was" TDS

28 april 2018

18u57

Bron: Rolling Stone 0 Muziek Avicii – echte naam: Tim Bergling – werd op 20 april o p 28-jarige leeftijd dood aangetroffen in Oman. U it een aangrijpende brief van zijn familie bleek dat de talentvolle dj zelf een einde heeft gemaakt aan zijn leven. In het Amerikaans muziekblad Rolling Stone blikken collega's vol ongeloof terug op zijn laatste dagen. "We hadden contact. Hij was zo trots op wat hij bereikt had, er waren nog zoveel plannen".

Het had een plezierige tijd vol amusement en ontspanning moeten worden, daar in Oman. Nadat hij een tijdlang druk in de weer was geweest met het maken van nieuwe muziek in de studio, trok Avicii naar het rijke land in het Midden-Oosten om er enkele vrienden - die tot de koninklijke familie behoren - te bezoeken. Hij arriveerde er op 8 april. Een dag later vond er een conference call plaats met zijn management. Tim leek volgens zijn team erg enthousiast. Tijdens het videogesprek werd besproken met welke artiesten hij nog allemaal in zee kon gaan, om samen nieuwe nummers in te blikken die de wereld zouden kunnen veroveren.

Surfen op zee

Ook de daaropvolgende dagen leek er geen enkel vuiltje aan de lucht. Het contact met zijn management verliep verder via e-mail. "Maar alles wat hij schreef was in opgewekte taal", zegt Per Sundin, de baas van Universal Music in Zweden tegen Rolling Stone. "Hij was zo trots op wat hij voor elkaar had gekregen." De man was al volop bezig met het plannen van meetings met andere artiesten. De sfeer zat nog steeds goed.

Bergling leek zijn tijd in Oman dus zonder zorgen verder te kunnen zetten. Hij ging nog kitesurfen en zeilen op zee, en ging met veel plezier op de foto met een fan die hem er tegen het lijf liep. "Tijdens zijn verblijf was hij heel vriendelijk tegen onze staf en hij gedroeg zich net als alle andere gasten. Hij leek in een goede stemming te zijn en amuseerde zich", liet ook het resort waar Avicii verbleef in Muscat, de hoofdstad van Oman, weten. Wat niet veel later zou volgen leek niemand dus te kunnen voorzien.

Laatste uren

Op 20 april trok Avicii naar een landgoed dat toebehoort aan een familielid van de sultan van Oman. Vermoedelijk ging hij daar op visite bij zijn vrienden. Wat er zich allemaal precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Maar één ding bleek later zeker: Avicii besloot er zelf een einde te maken aan zijn leven. Een grote schok voor de wereld, een complete aardverschuiving voor zijn directe omgeving. "Overal waar hij kwam was het één groot feest. Het was een bijzondere levensstijl", geeft Mike Einziger, die meeschreef aan de monsterhit 'Wake me Up', toe aan Rolling Stone. "Maar het leek er net op dat Tim een balans aan het vinden was. Het evenwichtwaar hij zo lang naar op zoek was."

Iets wat ook de familie van Tim aangaf in de emotionele open brief die ze na zijn overlijden schreven. "Hij wilde een balans zoeken in zijn leven en doen waar hij het meest van hield – muziek maken." Zij schreven ook dat de jonge Berling niet meer de kracht had om door te gaan. "Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machinerie waarin hij terechtgekomen was. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield, maar de spotlights liever meed.”

"Hij leek net terug enthousiast"

Net voor zijn vertrek naar Oman had Avicii nog een gesprek met songwriter en producer Joe Janiak, bekend van samenwerkingen met Tove Lo en Ellie Goulding. Hij werd door Tim uitgenodigd in de studio in Los Angeles. Ze schreven samen twee weken lang aan nieuwe teksten. Joe had het gevoel dat Berling een nieuwe weg was ingeslagen. "Ik merkte dat het hem bloed, zweet en tranen had gekost om de puzzelstukken van zijn leven te doen passen", zegt hij tegen Rolling Stone. "Maar hij leek terug enthousiast, en dat is net het schokkende. Hij leek helemaal niet op iemand die levensmoe was." Tim zou contact opnemen met Joe, eens terug van zijn trip naar Oman. Om opnieuw de studio in te duiken. Maar die ontmoeting zal er dus nooit meer komen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.