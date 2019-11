Coldplay stopt met touren: “We kunnen dat niet maken tegenover het klimaat” SDE

21 november 2019

09u06

Bron: BBC News 46 Muziek Chris Martin (42), de frontman van Coldplay, heeft laten weten dat zijn groep niet op tournee zal gaan om hun nieuwe album te promoten. De band maakt zich zorgen over de impact van touren op het milieu. Dat schrijft BBC News.

“We nemen de tijd om te bekijken hoe onze tournee voordelig voor het klimaat kan zijn", vertelde frontman Chris Martin aan BBC News. “We moeten allemaal de beste manier vinden waarop we onze job doen. En we willen dat onze toekomstige tournees een positieve impact hebben.” En dus denken de bandleden van Coldplay volop na over hoe zo'n tournee er dan moet uitzien. “Onze volgende tournee zal de best mogelijke versie van een tournee zijn wat betreft het klimaat. We zouden erg teleurgesteld zijn als het niet volledig koolstofneutraal wordt”, zegt Chris. En hij voegt eraan toe: “We hebben ondertussen al heel wat grote tournees gedaan. Hoe veranderen we dat zodat het niet alleen maar nemen, maar toch vooral geven wordt?”

Martin benadrukt op Twitter dat ze het touren niet helemaal opgeven. “In de toekomst zullen we nog op tournee gaan, maar de komende tijd niet.” Om hun fans toch de kans te geven om hen aan het werk te zien, belooft de band enkele optredens live uit te zenden. Zo zit de Britse band momenteel in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waar ze toch twee shows geven. Eentje daarvan zou vandaag op YouTube uitgezonden worden. Een bewuste keuze, vertelt Chris. “We wilden een plek in het midden van de wereld kiezen, waar we normaal gezien nooit spelen.” Ook onze landgenoot Stromae zit overigens in Jordanië. Hij zong een nummer op de nieuwe plaat van Coldplay mee in en zal vermoedelijk mee op het podium kruipen met de band.

Winstgevend

De keuze van Coldplay is opvallend, aangezien touren in deze streamingtijden een van de weinige manieren is waarop muzikanten nog goed hun brood kunnen verdienen. Sinds de opkomst van Spotify en co bevindt de platenverkoop zich immers in vrije val, en artiesten verdienen bitter weinig wanneer hun nummer gestreamd wordt. Vorig jaar betaalde Spotify bijvoorbeeld amper 0,00397 dollar per stream aan de artiest in kwestie. Op tournee gaan garandeert dan een hoop verkochte tickets, om over de bijhorende merchandise die over de toonbank gaat nog maar te zwijgen. Al zullen die tegenvallende streaminginkomsten in het geval van Coldplay wel nog meevallen: de band is nog steeds de meest gestreamde groep op het platform.

Wie Coldplay toch nog in levende lijve wil zien, kan op 25 november in het Natural History Museum in Londen terecht. De groep geeft daar een concert voor het goede doel. Coldplay werd ook al bevestigd voor het Global Citizen Festival van volgend jaar, aangezien dat voor het goede doel is en Chris Martin er zelf aan meewerkt. De 50ste verjaardag van Glastonbury, waar de band al meermaals optrad, zit er echter niet in. “Ik ga waarschijnlijk zelf omdat ik het zo leuk vind, maar optreden gaan we niet doen.”

Chris Martin: “We’re not gonna tour this record, we’re going to do a couple of broadcasts; one for YouTube on 22 Nov from Jordan. Then we’ve got a few other things



We’re not going to play too many things, but we will go on tour in the future, but that won’t be for a while”



🌙☀️ ColdplayXtra(@ coldplayxtra) link