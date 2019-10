Coldplay dropt deel van nieuw album, inclusief nummer met onze eigen Stromae MVO

24 oktober 2019

20u37 0 Muziek Het is zover: het nieuwe album van Coldplay is zonet gedropt. Op YouTube, Spotify en andere streamingkanalen kan je al twee nummer van hun plaat beluisteren. De grootste verrassing? Dat is voor ons toch wel het nummer ‘Arabesque’, waarop onze eigen Stromae voor het eerst in bijna twee jaar te horen is. Het is voor Coldplay het eerste album in vier jaar tijd.

Op de officiële site van de band konden fans al een tijdje toekijken hoe een aftelklok naar 21u vanavond toeleefde. Op dat moment ging hun nieuwe muziek de wereld in met een internationale release.‘Arabesque’ kan je hier beluisteren.

De band heeft op ongewone manier de songtitels van het komende dubbelalbum ‘Everyday Life’ onthuld. Dat gebeurde wereldwijd in kleine advertenties en zoekertjes in kranten, waaronder de North Wales Daily Post, Le Monde en de Sydney Morning Herald.

Begin deze week kwam Coldplay marketinggewijs al origineel uit de hoek door de nieuwe plaat aan te kondigen in een met de schrijfmachine geschreven brief aan een fan. Daarin werd ook al verwezen naar de krantenadvertenties. “De laatste honderd jaar of zo hebben we gewerkt aan een ding met de naam Everyday Life”, luidde het. “In de kleine advertenties zou men dan ‘dubbelalbum te koop’ kunnen schrijven.” De dame die de brief kreeg, dacht eerst aan een grap, maar postte een foto van de brief daarna op Twitter, waarop Coldplay ook de foto in de openbaarheid gooide.

‘Everyday Life’ bestaat uit de delen ‘Sunrise’ en ‘Sunset’. Volgens de advertenties staan er nummers op zoals ‘Trouble in Town’, ‘Arabesque’ en ‘Guns’. Het dubbelalbum komt op 22 november uit en is de eerste plaat van Coldplay sinds ‘A Head Full of Dreams’, dat in 2015 verscheen.